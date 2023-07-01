Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на опубликованное видео в телеграм-канале.

На видеозаписи чётко видно как российские оккупанты наносят удар по Антоновскому мосту который расположен на территории Херсонской области. Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда оккупанты пытаются разрушить мост.

Сообщается, что удар был совершен с помощью ракет «Искандер» по левому берегу в районе Антоновского моста. Также примечательно, что оккупанты сообщают о том, что у них присутствуют явные проблемы и они не имеют нужных ресурсов, с помощью которых смогли бы выбить бойцов Вооруженных сил Украины с позиций возле моста.

Ранее мы писали об ударе по Антоновском мосту.