Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, если верить данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, то становится известно, что за прошлые сутки российские оккупанты потеряли 790 человек личного состава, теперь общие потери ВС РФ составляют 229660 человек. Также примечательно, что россияне потеряли большое количество техники. В Генштабе сообщают, что за 1 июля было уничтожено около 100 единиц техники армии Российской Федерации. Среди них оказалось: 26 артиллерийских систем, 20 бронированных машин, 10 танков, 12 оперативно-тактических беспилотников, а также большое количество другой техники.

Примечательно, что несмотря на огромные потери в технике и живой силе российские оккупационные войска на некоторых направлениях продолжают вести наступательные действия.

Отметим, что ранее мы писали о ночной атаке на Киев.