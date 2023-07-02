Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Со слов пресс-секретаря ОК «Юг» становится известно, что на данный момент в районе Антоновского моста бойцы Вооруженных сил Украины ведут сильную боевую работу. В основном, как заявляет Гуменюк, там идет контрбатарейная работа, но подробностей касательно данной ситуации пока что никто не раскрывает.

«Сейчас продолжается мощная боевая работа.

Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта — это действительно, что она пролегает через реку Днепр» — сообщает представитель оперативного командования «Юг».

Также она отмечает, что из-за подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции русло Днепра незначительно, но все же деформировалось, а это, в свою очередь, может создать дополнительные трудности для ВСУ.

Отметим, мы также писали о том, готовятся ли оккупанты к очередному “жесту доброй воли”.