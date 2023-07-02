Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе рассказали о том, что россияне активно продолжают пытаться всячески скрывать собственные потери. Для этого они используют уже стандартные методы — сжигают тела погибших оккупантов в крематориях. При этом, стоит отметить, что таким образом они лишают льгот и выплат семьи погибших на так называемой «спецоперации» в Украине.

«Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории» — говорится в сообщении Генштаб ВСУ.

Также там отмечают, что один из таких крематориев работает на территории Бердянского порта. Там тела сжигают фактически 24/7, а учет и идентификацию вовсе никто не проводит.

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