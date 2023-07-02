Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Федорова в эфире национального телемарафона.

Так, со слов Ивана Федорова становится известно, что вчера, в 19:30 вблизи населенного пункта Семеновка, где размещалась военная база оккупантов прозвучало несколько взрывов. Об этом также сообщали и местные жители.

«Вчера в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз врага. Также вчера жители видели работу дырявой ПВО врага» — заявляет мэр города.

Стоит отметить, что Федоров чуть раньше сообщал о том, что на территории санатория в городе Мелитополь оккупанты разместили крематорий, где сжигают трупы погибших.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты могут вывести свои войска с южного направления.