Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на паблик «РИА-Мелитополь«.

Автор телеграм-канала сообщает о том, что в последнее время военные Вооруженных сил Российской Федерации активно перемещаются ближе к морю. Известно, что российские военные размещаются в населенных пунктах Степановка, Мироновка, Чкалово. Кроме того, на дачах «Запорожстали» российские захватчики вовсю размещают собственную технику.

«Активное участие в расселении «освободителей» принимают предатели из числа сотрудников местных сельсоветов, а также старосты, которые предоставляют списки пустующего жилья. Крестьяне говорят, что особенно облюбовали российские фашисты дома военнослужащих ВСУ – порой они живут по 11 человек в одном здании» — говорится в источнике.

Помимо этого, стоит также отметить, что российские оккупанты совершали подобную «миграцию» и в районе лимана.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты могут вывести войска с юга.