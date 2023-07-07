В праздновании юбилея компании, состоявшемся в австрийском парламенте, приняли участие влиятельные лица из индустрии финансов и рынка недвижимости. Среди самых успешных проектов инвестора – крупнейший ТРЦ в Восточной Европе – торговый центр «Respublika Park» в Киеве.

Trafin работает на рынке с 2013 года и входит в венскую группу компаний T&F. Компания вкладывает средства в жилые, гостиничные и торговые комплексы по всему миру.

«В течение 10 лет тяжелого труда мы уже имели успех во многих проектах. Однако мы не собираемся ставить на этом точку. Вскоре озвучим наши планы, которые начнем реализовывать как можно быстрее», – рассказал во время торжеств Василий Толстунов, управляющий директор компании Trafin.

В 2021 году компания Trafin открыла ТРЦ «Respublika Park», ставший отражением успеха компании. Несколько лет назад компания решила направить инвестиции в Украину с целью укрепления экономического партнерства между Западом и Востоком.

«Уже десять лет компания Trafin активно работает на рынке, и это большое достижение, свидетельство профессионализма и преданности своему делу в сфере недвижимости. Наш опыт показывает, что инвестировать в украинский проект – это эффективно. Мы с нетерпением ожидаем дальнейших достижений компании Trafin, которая воплощает множество увлекательных идей в жизнь», — отметила Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ «Respublika Park».

В прошлом году группа T&F успешно приобрела торговый комплекс Kitz Galleria, расположенный в самом центре живописного города Китцбюэль. Приобретение этого комплекса стало одним из самых выдающихся достижений компании, что свидетельствует о постоянном стремлении к развитию и расширению портфеля коммерческой недвижимости.

Мероприятие по случаю празднования, организованное компанией Trafin, превратилось в незабываемое художественное событие, которое не только объединило людей для общения и обмена опытом, но и придало этому моменту неповторимую атмосферу. Во время мероприятия были представлены произведения известной немецкой художницы Петры фон Казинян, активно работающей в Вене. Часть собранных средств от продажи картин будет использована на благотворительные цели в рамках инициативы Austrian Aid Community (AAC). Благотворительный фонд Austrian Aid Community был создан в 2022 году семьей Толстуновых с целью объединения предпринимателей и компаний из всех регионов Австрии для сбора средств и финансовой и гуманитарной помощи жертвам войны в Украине.

Дополнительная информация: Венская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH была основана в 2013 году и ее основным видом деятельности являются операции с недвижимостью. Trafin входит в группу T&F – бизнеса семьи Толстуновых. Компания занимается разработкой проектов, торговлей сырьем и сельскохозяйственными товарами, недвижимостью, ИТ-услугами и консалтингом. Она является большим инвестором в Украине. Клиентами группы T&F являются известные международные компании, такие как Centerra Gold, Kapsch TrafficCom, Samsung C&T, RWA Raiffeisen и другие.