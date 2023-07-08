Как сообщает «НБН«, соответствующую информацию в своем телеграм-канале опубликовал президент Владимир Зеленский.

Известно, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и провел переговоры с турецким президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом в Украину вернулось командование полка «Азов», а также других подразделений, которые брали участие в обороне Мариуполя.

Известно, что среди тех, кто вернулся с Турции присутствуют воины: Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Президент Зеленский выставил соответствующую видеозапись в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее мы писали об освобождении защитников “Азовстали”.