Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Со слов Кириленка становится известно, что из-за обстрела российских оккупантов в городе Лиман Донецкой области погибло как минимум 6 человек. Также известно о том, что еще 5 получили ранения различных степеней тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы.

К слову, приблизительно в 10 утра, 8 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по территории города Лиман из реактивных систем залпового огня. Попадания пришлись на частный сектор, там были разрушены дом и магазин.

Прямая речь Павла Кириленко: «На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь. Российские террористы продолжают бить по гражданскому населению Донецкой области. Все их преступления тщательно документируем!»

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