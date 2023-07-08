Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Так, со слов главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака становится известно, что этой ночью россияне атаковали территорию области беспилотниками. «Прилеты» были в Кривом Роге, там БПЛА атаковали сельскохозяйственное предприятие.

Что касается пострадавших, то в Днепропетровской ОВА заявили, что в ходе данной атаки россиян пострадал один 26-летний мужчина, который в то время пребывал на предприятии. Также известно, что в результате взрыва на территории предприятия произошел достаточно серьезный пожар, площадь которого составляла 360 кв. м. Позже пожар удалось ликвидировать.

«»Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию.

Произошло сразу два пожара. В целом огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его погасили» — прямая речь Лысака.

Отметим, мы также писали о ночной атаке на Украину 7 июля.