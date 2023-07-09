Об этом сообщает «НБН» со ссылкой военного эксперта Олега Жданова.

Со слов военного эксперта становится известно, что в районе Бахмута у российских военных возникли очень серьезные проблемы. По словам обозревателя, ВС РФ оказались в оперативном окружении войск Вооруженных сил Украины и вряд ли смогут оттуда выбраться. Таким образом ВСУ могут спокойно наносить удары по скоплениям войск российских оккупантов на больших расстояниях.

Также примечательно, что Жданов отметил важность захвата высот в районе Клещеевки, которая находится недалеко от Бахмута в Донецкой области.

«С этого момента можно считать, что российские войска в Бахмуте находятся в оперативном окружении. Мы берем под огневой контроль нашей артиллерией основную трассу снабжения вражеского гарнизона» — заявил Олег Жданов.

Напомним, ранее Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом.