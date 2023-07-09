Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Херсонской ОВА Прокудина.

Со слов местных властей становится известно, что днём, 9 июля российские оккупанты снова обстреляли территорию города Херсон. На этот раз они вновь били по жилым кварталам. Глава Херсонской областной военной администрации Прокудин рассказал о том, что по меньшей мере ранения получила одна женщина.

«Около 13:00 российская армия нанесла удар по жилому кварталу города» — сообщают в Херсонской ОВА.

Так если верить сведениям властей, то становится известно, что ранения получила 66-летняя женщина. Известно, что у неё сотрясение мозга, а также ранение головы. На данный момент её жизни ничего не угрожает, сама она находится в больнице.

К слову, российские оккупанты очень часто обстреливают территорию города Херсон.

Отметим, ранее мы писали о ночной атаке на Киев.