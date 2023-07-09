Как сообщает «НБН«, об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Со слов Юсов становится известно, что после того как представители Главного управления разведки Украины обнародовали карту минирования Запорожской атомной электростанции в РФ сразу же отправили Росгвардию на ЗАЭС. Она, по словам разведчика контролирует весь этот процесс и будет вносить «нужные коррективы».

Также разведчик заявляет, что оккупанты всё же продолжают минирование Запорожской АЭС. На данный момент на территории станции зафиксировано большое количество минно-взрывных заграждений, а также зафиксирована заминированная техника.

Прямая речь Юсова: «Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн».

Отметим, ранее мы сообщали о том, что россияне продолжают минировать ЗАЭС.