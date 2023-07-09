Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ISW.

Эксперты из Института изучения войны заявляют о том, что последствия бунта Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», который состоялся несколько недель назад остаются все еще неясными, но уже сейчас видно как это повлияло на ситуацию на фронте.

Там заявляют, что бунт Пригожина и «вагнеров» против Путина скорее всего ограничит возможность участия войск России в конфликте на украинской территории. Тем самым Россия сможет только уменьшить свой потенциал, а некоторые наступательные операции будут невозможными.

Также примечательно, что в связи с мятежом который устроили «вагнера» в России они были вынуждены покинуть Бахмут и уже сейчас заметно, как Россия теряет свой военный потенциал в городе. ВСУ, в свою очередь, идут в атаку, освобождая новые территории.

Отметим, ранее мы писали о том, смогла ли Россия выполнить свои цели в войне против Украины.