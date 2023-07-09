Как сообщает «НБН«, свое заявление Прокопенко сделал во Львове.

Во время выступления командир «Азова» Прокопенко высказал благодарность украинскому президенту, Силам обороны Украины и всему народу, за то, что те продолжали борьбу на всех линиях фронта, в то время, когда «Азовцы» находились в плену. Прокопенко отметил, что это было очень важным шагом. Также он отметил, что армия — это командная работа и после возвращения с Турции Прокопенко и другие командиры-герои с «Азовстали» вернуться в команду. Сам «Редис» заявил, что свое слово они еще скажут в бою.

«С сегодняшнего дня мы, вместе с вами, мы продолжим борьбу, мы обязательно свое слово скажем еще в бою. Самое главное на сегодняшний день – это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории…» — заявил Прокопенко.

Отметим, мы также писали о возвращении командиров “Азова с Турции.