Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ISW.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты поставили себе множество задач. Одной из них было взятие Киева за три дня. И это, конечно же у них не получилось.

«500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине» — говорится в источнике.

Также в источнике отмечают, что благодаря решительному и умелому сопротивлению украинцев россияне терпят серьезный удар в этой войны. Таким образом были освобождены Киевская, Сумская, Черниговская области, а также части Херсонской, Харьковской и Николаевской областей. Кроме того, там отметили, что даже сейчас украинские военные проводят успешные контратаки фактически на всех направлениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.