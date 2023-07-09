Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Аксенова.

Так называемый глава Крыма, предатель Сергей Аксенов заявил о том, что 9 июля на территории полуострова в действительности было слышно несколько взрывов. Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и заявил, что это была работа противовоздушной обороны полуострова.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета», — отмечает предатель Аксенов.

В традиционной для себя манере оккупанты утверждают, что ракеты, запущенные со стороны Украины были успешно сбиты противовоздушной обороной полуострова. Также там заявляют, что разрушений в ходе данного происшествия нет, отсутствуют и пострадавшие.

Отметим, ранее мы писали о ночной атаке на Киев.