Как сообщает «НБН» об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц».

Со слов бойца Вооруженных сил Украины становится известно, что во время ведения боевых действий на территории Украины бойцы армии смогли ликвидировать Александра Пукачева, с позывным «Массажист». «Массажист» являлся командиром разведывательного батальона «Спарта» имени уничтоженного командира НВФ «ДНР» Арсена Павлова. Батальон входит в состав Вооруженных сил Российской Федерации.

Если верить данным социальной сети со страницы оккупанта, «Массажист» был уничтожен 7 июля. Других подробностей в батальоне не раскрыли. Также о деталях не рассказывал и Анатолий Штефан.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.