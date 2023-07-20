В своем Twitter-аккаунте чиновник написал, что Украина собрала все «красные линии» кремлевского диктатора Владимира Путина и свила из них веревку, на которой повесит имперский труп РФ, информирует «НБН».

По словам Данилова, попытки Москвы запугать нашу страну имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для государства-террориста. Украина ответит на обстрелы портов ВС РФ, увеличив масштабы ударов по российским оккупационным силам.

Секретарь СНБО анонсировал много неприятных «приветов» для захватчиков не только от армии БПЛА, но и от флота БПЛА.

Напомним, в Министерстве обороны России похвастались ночной атакой на юг Украины, сообщив, что это второй день «возмездия» за прилет по Крымскому мосту.