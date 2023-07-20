Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Одесской областной военной администрации Сергея Кипера, в результате инцидента есть пострадавшие.

Так, отмечается, что в результате российской атаки в центре Одессы начался пожар, площадь которого достигала трех сотен метров квадратных. Есть разрушения.

В областной военной администрации добавили, что в результате ЧП есть двое пострадавших. Они были госпитализированы. На месте ЧП работают соответствующие службы.

Кроме того в сообщении говорится, что в области также были «прилеты».

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ударе РФ по Николаеву.