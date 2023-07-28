Во время брифинга «азовец» рассказал, что оккупанты удерживали его в колонии №120 в Еленовке, а в сентябре его отправили в российский Таганрог, информирует «НБН».

По словам защитника, спустя два месяца пребывания в Еленовке захватчики принесли в барак списки с именами пленных, которых планировали переместить в другие места. Военные надеялись на обмен, однако их ожидания не сбылись.

Оккупанты отправили украинцев на промышленную зону, в цех металлообработки, где плотно поставили 200 коек. После россияне начали ограждать помещение колючей проволокой и рыть вокруг него окопы. За два дня захватчики быстро установили душ и туалет.

Защитники поняли, что готовится что-то нехорошее. Первую ночь пленные переночевали более-менее спокойно, на следующий день около 23:30 произошла трагедия – ВС РФ нанесли удар прямо по цеху.

Военный рассказал, что он чудом уцелел, так как прилег головой на противоположную сторону кровати к металлической лестнице из-за прожектора, который ослеплял глаза. В результате взрыва он получил контузию, ожоги, а также мелкие осколки в руках и ногах.

«Азовец» признался, что это была ночь ада. Россияне раненых украинских бойцов штабелями до 8:00 сбрасывали в грузовики, было понятно, что многие военные умрут еще до приезда в больницу.

Напомним, что в результате теракта в Еленовке погибло более 50 военнопленных. В Сети опубликовали спутниковые снимки, которые показали, что здание было взорвано изнутри.