Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

«В соответствии с версией следствия, с 2013 по 2016 годы принимал участие в разработке и реализации преступной схемы для завладения средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека по поводу спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО » Золотой Мандарин Ойл» и ОАО «Киевэнерго», — указано в тексте сообщения.

Напомним, ранее мы уже писали о задержании главы Верховного суда Украины представителями НАБУ за получение взятки в три миллиона долларов.