В апреле 2022 года, согласно результатам социологического опроса группы «Рейтинг», 23% украинцев полностью одобряли, а 41% респондентов скорее одобрял действия ВРУ.

В то же время 14% участников исследования заявляли, что они скорее не одобряют, а 8% — совсем не одобряют работу парламента, информирует «НБН».

За два года полномасштабной войны с РФ уровень одобрения действий Верховной Рады гражданами существенно снизился и продолжает неуклонно падать.

Результаты соцопроса за февраль 2024-го показал, что всего 3% респондентов полностью одобряют действия парламента, скорее одобряют 16% граждан. При этом 37% опрошенных признались, что скорее не одобряют работу ВРУ, а 40% заявили, что совсем не одобряют деятельность парламента.

Ранее социологи КМИС выяснили, как за два года полномасштабной войны изменилось отношение населения Украины к цензуре в Сети.