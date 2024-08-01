Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», глава антикоррупционного центра «Межа» Мартына Богуславец заявила — НАБУ инициировало открытие уголовного производства, касающегося возможного расхищения бюджетных средств при закупках леса, необходимого для постройки фортификационных сооружений на Харьковщине

По словам Богуславец, команда «Межі» смогла посредством постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда заставить детективов НАБУ открыть уголовное производство. В частности, антикоррупционный центр уже располагает номером данного дела, внесенным в Единый госреестр досудебных расследований.

Таким образом, основываясь на вышеуказанном номере представители Харьковской общины, активисты из самого административного центра области, а также все неравнодушные граждане смогут отслеживать ход дела относительно возможного хищения государственных средств на сооружении укреплений.

Ранее мы писали о том, какой процент украинцев уверен — НАБУ неэффективно противодействует коррупции.