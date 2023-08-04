Игнат в интервью изданию Telegraf рассказал, что сложно предположить – хотят российские захватчики попасть именно в жилой дом или в какой-то другой объект, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, в Днепре вроде бы путинские войска хотели уничтожить ТЭЦ, но в результате ударом снесли половину дома. Полковник считает, что нужно брать во внимание человеческую ошибку, так как каждая ракета перед применением программируется.

Военный объяснил, что оккупанты прокладывают снаряду маршрут, как именно он должен лететь, обходить украинские системы противовоздушной обороны.

Что касается высокоточных ракет «Калибр» и «Х-101», когда их подбивают зенитные ракеты они могут бы уничтожены в воздух. Или снаряд не разорвется, а сменит траекторию полета и попадет не туда, куда его направляли.

Также в интервью Игнат рассказал, как военное руководство распределяет по Украине средства ПВО.