В интервью изданию Civilmedia заместитель Буданова заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, несмотря на сложную ситуацию на фронте, информирует «НБН».

По словам представителя ГУР, защитники владеют инициативой, реагируют на смену обстановки, вносят коррективы, поскольку разведка осведомлена о планах россиян, а наши бойцы срывают их, нанеся удар по болевым точкам ВС РФ.

Скибицкий напомнил, что война – это не спортивные состязания и динамика боев зависит от многих факторов, в частности от наличия нужных сил и средств для выполнения задач.

Он добавил, что путинские войска хорошо укрепились на временно захваченных территориях, создали масштабные минные заграждения, несколько линий фортификационных сооружений, что также влияет на темпы наступления ВСУ.

Ранее в ОПУ рассказали, в каком оружии и технике больше всего нуждаются защитники.