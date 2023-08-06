Как информирует «НБН«, об этом сказано в тексте сообщения Национальной полиции в Харьковской области в Telegram.

Известно, что в 11:30 россияне совершили артиллерийский обстрел села Путниково Купянского района. Обстрел оккупантов привел к повреждению частного дома. В результате обстрела были ранены 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они отказались от госпитализации.

С учетом факта нарушения законов и обычаев войны, следователи начали расследовать уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что после освобождения почти всей Харьковской области российские захватчики на постоянной основе обстреливают Купянский район и Волчанск. В том числе, 20 июля из-за обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина. С учетом этого в ряде населенных пунктов пограничного Волчанской общины объявили принудительную эвакуацию детей.

Напомним ранее мы уже писали об ударах РФ по Сумской области.