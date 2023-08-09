Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».

В это же время пока что нет никакой информации о произошедшем инциденте от официальных источников информации. Точнее, там не раскрывают деталей и не озвучивают причин.

Местным жителям лучше оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Кроме того, запрещено проводить фото или видеосъемку места происшествия.

Также стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности на территории региона.

Немного позже появилась информация о том, что глава Запорожской ОВА сообщил о попадании россиян в объект гражданской инфраструктуры в Запорожье во время объявленной воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили ударную авиацию российских войск на территории Запорожской области.