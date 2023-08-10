В эфире программы «Свобода. Утро», комментируя заявления Минобороны РФ о том, что Севастополь якобы ночью 10 августа атаковали 11 беспилотников, наполнила, что Силы обороны обещали сезон «бавовны» в Крыму, информирует «НБН».

«Мы держим слово», — отметила спикер оперативного командования «Юг», подчеркнув, что взрывы на временно оккупированном полуострове абсолютно вписываются в логику и тактику ведения войны.

Начальница пресс-центра объяснила, что «хлопки» в Крыму также являются важной составляющей контрнаступления ВСУ, когда уничтожается потенциал врага, ликвидируются его ресурсы и резервы в глубоком тылу.

Говоря о якобы атаке БПЛА на полуостров этой ночью, Гуменюк заявила, что раскрывать причастность к операциям Сил обороны будут лишь после победы.

Напомним, что ночью в Крыму слышали взрывы в Сакском районе. Также оккупанты сообщили, что над Севастополем летали дроны.