Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что группы из 500-600 «вагнеровцев» из РБ перебрасывают на территорию Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края РФ, информирует «НБН».

Ссылаясь на инсайдерскую информацию, американские эксперты заявили, что наемники армии Пригожина могут покинуть Белорусь, поскольку нелегитимный президент страны отказался их финансировать.

Лукашенко узнал, что Москва не будет заниматься финансовым обеспечением ЧВК и тоже отказался платить боевикам «Вагнера». В связи с этим армия Пригожина может выйти из РБ. При этом инсайдеры утверждают, что в Беларуси останется небольшая группа инструкторов частной военной компании для обучения военных РБ.

Кроме того, боевики, которых не отправили в Ливию, в РФ «срочно» ушли в отпуск. При этом командование ЧВК призвало наемников всегда быть на связи, так как в любой момент могут поступить новые приказы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость внимательного наблюдения за активностью «Вагнера», который продолжает выполнять задачи Кремля.