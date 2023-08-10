Как информирует «НБН», в ТГ-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что в результате российского обстрела пострадали шестнадцать мирных жителей. В частности, четыре ребенка.

По его словам, количество раненных выросло и достигло шестнадцати человек.

В это же время секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что среди пострадавших ест трехлетняя девочка, а также четырнадцатилетний мальчик. Известно, что девочка была госпитализирована. В настоящее время за ней присматривают медики.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о взрывах в Запорожье.