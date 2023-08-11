Священник РПЦ рассказал, что он мечтал поехать воевать и сам попросился в российский отряд «БАРС-6», объяснив это тем, что он – «потомственный казак», информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам протоиерея, по благословению церковного руководства его откомандировали на территорию временно оккупированной Луганской области.

Сергий сообщил, что по приезду командир на встрече сообщил ему, что священники здесь не нужны, нужны стрелки. Далее церковник получил автомат и его отправили в окоп, где он пробыл всего три дня.

Протоиерей объяснил, что на позиции он находился с температурой 39, ему было жарко, он снял бронежилет и из-за этого его якобы продуло. Священника отправили на неделю в госпиталь, после чего вернули на передовую.

Сергий заявил, что он не долечился, у него появилось осложнение на сердце, поэтому он отправился домой заниматься своим здоровьем. Церковник пожаловался, что оккупантов никуда не выпускают и не дают позвонить родным.

Несмотря на это, служитель РПЦ заявил, что россияне «воюют с нечистой силой» и восхитился «знаменитыми» минометчиками ВС РФ, которые якобы бьют так, что «выжить нет возможности».

Ранее пленный захватчик родом из Донецкой области рассказал о преступлениях оккупантов в Херсоне.