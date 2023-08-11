В эфире телеканала «Киев24» представитель ведомства сообщил, что сегодня российские оккупанты обстреляли столицу аэробаллистическими ракетами типа «Кинжал», информирует «НБН».

Спикер КГВА поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые уничтожили все вражеские цели, которые летели на Киев. Шаманов уточнил, что данные о количестве ликвидированных ракет позже предоставят Воздушные силы ВСУ.

Представитель Киевской городской военной администрации добавил, что в Оболонском районе на территории детской больницы упали обломки ракеты, по предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в четверг, 10 августа, российские оккупанты ударили по отелю в Запорожье. В Министерстве обороны объяснили, как удалось избежать большого количества жертв.