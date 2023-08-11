Российские оккупационные силы атаковали запорожский отель крылатой ракетой в четверг вечером. В ОВА сообщили, что в результате удара погиб один человек, еще 16 получили ранения, среди них дети, информирует «НБН».

При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что войска Российской Федерации обстреляли не отель с гражданскими, а «базу иностранных наемников».

Отметим, что запорожский отельный комплекс Reikartz часто использовали сотрудники Организации Объединенных Наций и других неправительственных организаций для поддержки пострадавших.

Ранее ракетную атаку на Запорожье прокомментировали в Министерстве обороны Украины.