Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что, про предварительным данным, «хлопок» произошел в энергодарском логове «народной милиции» оккупантов, информирует «НБН».

По словам городского главы, захватчики жалуются на взрыв в многоэтажном доме, однако в Энергодаре хорошо осведомлены о «жильцах» квартир на улице Строителей 17. Помимо «народной полиции» там находится застенок, где держат пленных мирных украинцев.

Чиновник напомнил, что до 24 февраля 2022 года в здании находилось отделение полиции, после начала полномасштабного вторжения помещения захватили оккупационные «службы».

Напомним, Кремль готовит фейковые выборы на временно захваченных территориях. В разведке обратились к украинцам в оккупации.