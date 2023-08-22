Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, согласно словам советника президента США Джо Байдена Джейка Салливана, война в Украине вовсе не является патовой. По его словам, защитники Украины продолжают методично деоккупировать свою землю, вытесняя оттуда врага, пришедшего из России.

В это же время Салливан добавил, что бойцы ВСУ достигают успехов на юге государства на фоне постоянных вражеских атак.Напоследок Джейк Салливан добавил:

Нам всегда отчетливо понятно то, что поле боя является динамичны. Атаки происходят с обеих сторон и оборона в разных точках вдоль весьма протяженной линии фронта. Нам видно, как Украина продолжает методично и систематически освобождать свои земли от оккупационных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему моральный дух защитников ВСУ сейчас выше, чем он был в минувшем году.