О том, что спикером нижней Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном, при участии глав основных фракций данного законодательного органа, ведется разработка собственной версии документа, предусматривающего оказание помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на NBC News.

Как стало известно, вопреки тому, что вышеописанная инициатива все еще находится на начальной стадии, республиканцы, поддерживающие Украину, намерены провести полноценную подготовку к одобрению закона, сразу после того, как в Конгрессе утвердят очередной срок финансирования правительства, то есть не ранее 22-го марта. Таким образом, ожидание этого решения сможет отодвинуть принятие помощи Украине, как минимум до апреля.

Впрочем, следует уточнить: ключевое обсуждаемое предложение касается выделения части помощи в виде кредита, в частности, экономической поддержки правительства Украины для восстановления страны и идентичных целей, но не военных. Кроме того, активы РФ, «замороженные» правительством США, будут использованы как залог.

Ранее мы писали о том, как эксперт объяснил, почему не следует обращать внимания на опросы о шансах на победу Байдена и Трампа.