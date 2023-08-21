Американское издание The New York Times отмечает, что через несколько недель с начала наступательных действий украинской армии, защитники имеют хороший моральный дух и продвигаются на фронте, несмотря на сложности, информирует «НБН».

По словам журналистов, командиры и бойцы ВСУ говорят, что они сейчас в лучшей форме, чем полгода или год назад. Командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Лысюк рассказал, что тогда у защитников была задача сдержать ВС РФ, и они вели оборонительные действия, сейчас ситуация изменилась – военные могут идти в наступление.

Несмотря на то, что захватчики заминировали значительные территории, построили оборонные укрепления, благодаря помощи Запада военнослужащие чувствуют себя лучше.

В NYT отмечают, что передача ВСУ кассетных снарядов стала эффективным решением. Украинские войска прорывают оборону путинских оккупационных сил западным вооружением, хитростью и тактически.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление не началось раньше середины этого года.