Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Укринформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Также Байден сообщил об этом в социальной сети Х. В своем обращении он озвучит информацию «О состоянии дел в государстве», а также призовет законодателей к немедленному принятии соответствующего законопроекта о помощи Украинскому государству.

Так, в своем сообщении Жан-Пьер заявила:

Касательно Украинского государства, естественно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше. А спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности.

Как следствие, о чем добавила Карин, Штаты просто не могут позволить, чтобы политика стала помехой национальной безопасности США.

Напомним, Джо Байден обнародовал в социальной сети Х видео, которое подписал следующим образом:

Завтра вечером в 21:00 я выступлю с обращением «О состоянии дел в государстве».

See you tomorrow night at 9 PM ET. pic.twitter.com/KazBXBPdZQ — President Biden (@POTUS) March 7, 2024

Напомним, ранее мы уже писали о планах генерала ВСУ Павлюка.