Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении источника «Лига.НЕТ» в областном центре.

Известно, что в Запорожье, начиная с 21:58 объявлена воздушная тревога. Взрыв прогремел в 22:38. Спустя восемь минут, в 22:46 прогремел еще один взрыв.

После того, как в регионе была объявлена воздушная тревога, в Запорожской областной военной администрации объявили об активности тактической авиации РФ и угрозе применения авиационного вооружения для переднего края области.

Немного позже, в 23:01 появилась информация о еще одном взрыве в городе. Согласно данным мониторинговых каналов, по Запорожскому району.

Помимо того в пригороде был зафиксирован БПЛА врага.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Днепропетровской области.