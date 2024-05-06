Ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, издание «РБК-Украина» заявило об ударе ГУР МОУ по скоростному катеру «второй армии мира» во временно захваченном Крыму, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, украинская разведка в ночь на понедельник, 6 мая, успешно поразила судно путинских оккупационных сил морским дроном Magura V5 в районе бухты Узкая вблизи поселка Черноморское.

Захватчики в Крыму пожаловались на атаку морских дронов. По словам россиян, этой ночью они якобы смогли ликвидировать до 5 безэкипажных катеров, принадлежащих Силам обороны Украины. В частности, захватчики подтвердили информацию об атаке в районе поселка Черноморское.

Отметим, что защитники с помощью украинских дронов Magura V5 «отминусовали» БДК «Цезарь Куников», патрульный корабль «Сергей Котов», разведывательный корабль «Иван Хурс», ракетный катер «Ивановец» и повредили другие суда ЧФ РФ.

Ранее 21 апреля в Севастополе ВСУ поразили спасательный корабль оккупантов «Коммуна». В Сети показали фото судна после удара.