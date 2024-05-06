Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью ВС РФ с северного направления ударили 13 «Шахедами», беспилотники выпустили из Курской области страны-агрессора. Мобильным огневым группам ПВО на Сумщине удалось уничтожить 12 дронов, информирует «НБН».

В пресс-службе Сумской областной военной администрации рассказали, что российские захватчики атаковали БПЛА энергетическую систему региона. В результате дронового удара без света остались населенные пункты в Сумском, Ахтырском и Роменском районах.

В ОВА уточнили, что ночью энергетикам и аварийным службам удалось частично восстановить электроснабжение в пострадавших районах. Ремонтные работы продолжаются, объекты критической инфраструктуры функционируют за счет аварийных источников питания.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко оценил ущерб, который российские оккупационные войска причинили украинской энергетической системе.