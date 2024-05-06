В аналитическом материале ISW проанализировали статью советника главы США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана для издания Financial Times. Чиновник заявил, что в следующем году Силы обороны Украины намерены провести контрнаступление для возвращения захваченных РФ территорий, после того, как защитники в этом году остановят продвижение ВС РФ благодаря американской помощи, пишет «НБН».

По словам представителя администрации Байдена, оружие от США не сможет «мгновенно переключить рубильник» ситуации на поле боя, поэтому в течение неопределенного времени армия Путина сможет незначительно продвинуться. Благодаря американской поддержке ВСУ смогут в 2024 году удерживать линию фронта.

Аналитики ISW отмечают, что для проведения контрнаступления в этом или следующем году Силам обороны Украины необходимо выполнить ряд задач: стабилизировать линию фронта после интеграции в передовые подразделения военной помощи США, предотвратить значимое продвижение врага, защититься от летних наступлений россиян, а также решить проблемы с человеческими ресурсами.

Помимо этого, по словам экспертов, способность защитников провести контрнаступление и освободить захваченные РФ территории также зависит от ряда непринятых решений за Западе, в Украине и государстве-террористе.

Ранее в ISW рассказали, как россияне могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, оценив угрозу для Сум и Харькова.