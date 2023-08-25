Как информирует «НБН», более подробное заявление об этом озвучили в Мнистерстве обороны России.

Ведомство отмечает, что в ночь на двадцать пятое августа на территории незаконно аннексированного Россией Крыма работали системы ПВО РФ по беспилотникам, выпущенным украинской стороной.

Дословно из заявленияМинобороны РФ:

В результате огневого воздействия над территорией Автономной Республики Крым были уничтожены девять беспилотников . Еще 33 БПЛА были подавлены средствами РЭБ, после чего они потерпели крушение, так и не достигнув целей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о деоккупации Крыма от щазватчиков РФ.