Во вторник, 22 августа, во время пресс-конференции чиновник заявил, что, скорее всего, Крым Украина будет освобождать военным путем, если россияне к тому времени не поймут, что им нужно уйти с территории нашей страны, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, только выгнав государство-террориста с полуострова и сместив его в Азовское море, Украина будет иметь определенные гарантии безопасности на некоторое время.

Данилов считает, что Киев будут склонять к тому, чтобы он отказался от освобождения Крыма, отправляя соответствующие месседжи. Чиновник отметил, что украинское руководство уже сейчас получает множество анонимных сообщений. В тексте посланий властям предлагают не деоккупировать полуостров.

Секретарь СНБО добавил, что, если в Крыму не будет ВМФ Украины, страна с точки зрения безопасности будет находиться в сложном состоянии.

Напомним, в ОК «Юг» рассказали, как обстоит ситуация с туризмом в Крыму после начала сезона «бавовны».