Как информирует «НБН», об этом активно пишут российские средства массовой информации.

Также отмечается, что рейсы задерживаются не только в двух вышеупомянутых аэропортах столицы Российской Федерации, но еще и в «Шереметьево».

В сообщениях российских средств массовой информации говорится, что количество задержанных рейсов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» уже превысило 40.

Касательно плана «Ковер», то известно, что он вводится в тех случаях, когда в небе фиксируются неизвестные опасные объекты.

Напомним, не так давно из-за повторной атаки БПЛА на Москву, в столице России были закрыты все аэропорты.