Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российских СМИ. В частности, ТГ-канал SHOT обнародовал снимок, сделанный в небе над подмосковным Звенигородом. Очевидцы произошедшего сообщили о громком взрыве.

В свою очередь Минобороны Российской Федерации проинформировало о том , якобы был сбит БПЛА над территорией Истринского района Московской области.

Военное ведомство РФ заявило о том, что якобы был сбит беспилотный летательный аппарат над территорией Истринского района Московской области.

Из-за запретов полетов над столицей России Москвой четыре рейса принял аэропорт Казани.

Напомним, ране мы уже писали, что сегодня, 21 августа, ранним утром БПЛА атаковали Московскую область.