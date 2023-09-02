Как информирует «НБН», на этот раз ТГ-канал WarLive опубликовал видео, как точным, можно сказать, ювелирным ударом из реактивной системы залпового огня HIMARS, которую Украине передали США, Вооруженные силы нашей страны уничтожают хорошо замаскированную россиянами гаубицу «Мста — Б».

Итак, на кадрах можно увидеть, как ВСУ, выпустив всего один снаряд из РСЗО HIMARS, превратили в кучу металлолома российскую гаубицу «Мста-Б».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ уничтожили российскую редкостную военную технику «Предел-Э».