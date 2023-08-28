Как информирует «НБН», в Оперативном командовании Юг сообщили, что речь идет об уникальной мобильной береговой радиолокационной станции «Предел-Э».

В ведомстве пояснили, что россияне весьма амбициозно и помпезно презентовали свою новинку военно-промышленного комплекса РФ узкому кругу специалистов в июне 2023 года, называя ее мобильной береговой радиолокационной станцией загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью. Да-да, именно так они говорили о «Предел-Э».

Потом оккупационные силы «совершенно секретно» направили данную технику на временно оккупированную часть Херсонской области, чтобы иметь возможность отслеживать действия украинских сил по морю и суше.

При этом «Предел-э» охранялся весьма современным комплексом радиоэлектронной борьбы «Леер-2». Однако в конечном итоге обе системы были уничтожены в августе 2023-го, чему есть видеодоказательство.

Напомним, ранее мы уже писали о «бавовне» в Крымской Оленевке.