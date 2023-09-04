Как информирует «НБН», Маляр рассказала об этом в эфире телемарафона. По ее словам, РФ планирует провести ротацию на Купянско-Лиманском направлении, после чего применить там десантно-штурмовые бригады.

Примечательно, что на вышеуказанном направлении Вооруженные силы Украины сейчас готовятся к тому, чтобы врагу был дан отпор. По этой причине командование анализирует ситуацию, просчитывает действия оккупационных сил, а также думает, как ввести врага в заблуждение.

Согласно словам Анны Маляр, вся эта работа сейчас делается для того, чтобы не предоставить врагу возможности протии на Лиманском и Купянском направлениях. А вот враг, в свой черед, для наступления на этих направлениях комплектует резервы из находящихся на восстановлении подразделений, которые были переведены из Беларуси.

Напомним, ранее мы уже писали о степени повреждения мостов Вооруженными силами Украины на оккупированных территориях.